franca bellucci presenta la sibilla

Franca Bellucci sarà l’ospite del prossimo incontro di

EMPOLI Sarà Franca Bellucci (nella foto) l’ospite del prossimo appuntamento del ciclo di incontri " Empolichescrive " di domani pomeriggio alle 17 alla biblioteca Fucini di Empoli (ingresso libero). L’autrice, empolese doc e studiosa di filologia classica e storia contemporanea è stata professoressa di latino e greco al liceo classico, presenterà il suo libro intitolato " La Sibilla ". Quanti colpi di scena possono sconvolgere il mondo? La domanda si pone oggi, constatando le difficili crisi, che corrodono quella diplomazia, che, dopo la Terza grande guerra, ha riconosciuto nuovi stati e la stessa Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

