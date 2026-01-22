Frana su un campeggio in Nuova Zelanda ci sono molte persone disperse tra cui dei bambini

Una frana ha interessato un campeggio nella zona di Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, causando la dispersione di molte persone, tra cui alcuni bambini. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e valutano la situazione. Al momento non sono ancora note tutte le persone coinvolte, e si prosegue con le verifiche per prestare assistenza e garantire la sicurezza dei presenti.

Tragedia in Nuova Zelanda, una frana ha travolto un campeggio nella località turistica di Mount Maunganui, nel nord del Paese. Ci sono diverse persone disperse sotto i detriti, tra cui alcuni bambini, ma non se ne conosce ancora il numero preciso. Le squadre di emergenza sono al lavoro da ore per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati. La frana è stata causata dalle forti piogge degli ultimi giorni che hanno provocato vari disagi nell’area. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, ci sono molte persone disperse tra cui dei bambini Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambiniUna frana ha interessato un campeggio in Nuova Zelanda, causando la scomparsa di alcune persone, tra cui bambini. N. Zelanda: frana su campeggio, 'molti dispersi fra cui bambini'Una frana si è verificata in un campeggio in Nuova Zelanda, causando la dispersione di alcuni ospiti, tra cui bambini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambini; Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, ci sono molte persone disperse tra cui dei bambini; Nuova Zelanda, frana colpisce un campeggio: camper e roulotte sommersi dalle macerie; Ci sono molte persone disperse a causa di una frana che ha investito un campeggio in Nuova Zelanda. N. Zelanda: frana su campeggio, 'molti dispersi fra cui bambini'Wallington, 22 gen. (Adnkronos) - Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è avvenuto durante la notte presso il campeggio Beachsi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambini(Adnkronos) – Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è avvenuto durante la notte presso il campeggio ‘Beachside’, nella località ... pianetagenoa1893.net Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambini x.com Il fango ha seppellito e schiacciato un blocco docce del campeggio, che si trova ai piedi del vulcano spento Monte Maunganui - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.