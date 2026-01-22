Foto e video pedopornografici sui suoi device pensionato napoletano arrestato

Un pensionato di 68 anni residente in provincia di Napoli è stato arrestato dopo il rinvenimento di immagini e video pedopornografici sui suoi dispositivi durante una perquisizione della polizia. L'operazione, avvenuta il 13 gennaio, ha portato al sequestro di materiale che evidenzia abusi su minori in età infantile. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri reati e responsabilità.

Immagini e video pedopornografici, anche con abusi su minori in età infantile, sono stati trovati su alcuni device utilizzati da un pensionato 68enne residente in provincia di Napoli, sequestrati a seguito di una perquisizione eseguita dalla polizia lo scorso 13 gennaio. L'uomo è stato arrestato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Foto e video pedopornografici sui device, uomo arrestato in flagranza di reatoUn uomo di 68 anni residente in provincia di Napoli è stato arrestato in flagranza di reato dopo il rinvenimento di foto e video pedopornografici sui suoi dispositivi.

Leggi anche: 79enne di Ravenna aveva 800 tra foto e video pedopornografici nello smartphone, arrestato

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pra’, trovato con 380 file pedopornografici: 40enne in carcere; Catania, quattro arresti per pedopornografia: sequestrati migliaia di file con foto e video; Orrore a Padova, babysitter arrestato: trovati migliaia di file pedopornografici autoprodotti dal 2019 a oggi; ?Pedoponografia, arrestati quattro insospettabili a Catania.

In possesso di foto e video di abusi sessuali sui bambini: arrestato un uomo in provincia di NapoliSu alcuni device in uso all'uomo, nel corso di una perquisizione, i poliziotti hanno trovato un ingente quantitativo di video e foto pedopornografico ... fanpage.it

Foto e video pedopornografici su pc e telefoni, arrestato babysitter 27enne: tra le vittime bimbi di 5 anniArrestato babysitter padovano di 27 anni: in casa deteneva centinaia di foto e video pedopornografici, anche autoprodotti ... fanpage.it

Arrestato 40enne: sul suo cellulare centinaia di file pedopornografici - facebook.com facebook