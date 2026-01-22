Foto e video pedopornografici sui device uomo arrestato in flagranza di reato

Un uomo di 68 anni residente in provincia di Napoli è stato arrestato in flagranza di reato dopo il rinvenimento di foto e video pedopornografici sui suoi dispositivi. L’operazione, condotta dalla polizia lo scorso 13 gennaio, ha portato al sequestro di materiale che coinvolge minori in età infantile. L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire la tutela delle vittime.

Immagini e video pedopornografici, anche con abusi su minori in età infantile, sono stati trovati su alcuni device utilizzati da un pensionato 68enne residente in provincia di Napoli, sequestrati a seguito di una perquisizione eseguita dalla polizia lo scorso 13 gennaio. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Il decreto di perquisizione è stato emesso dalla quarta sezione Violenza di genere e tutela fasce deboli della Procura di Napoli, nei confronti del figlio dell'uomo, indagato per detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura partenopea, è stata avviata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Campania.🔗 Leggi su Napolitoday.it

