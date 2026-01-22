Formazione e produzione | col nuovo progetto di cooperazione tra Salento e Libano

Il progetto Forpro mira a migliorare la sicurezza alimentare e sostenere le comunità vulnerabili in Libano, attraverso iniziative di formazione e pratiche di agricoltura sostenibile. Promuovendo la cooperazione tra Salento e Libano, l’obiettivo è favorire l’accesso al cibo e rafforzare le capacità locali in ambito agricolo, contribuendo a uno sviluppo più resiliente e sostenibile.

LECCETIRO (Libano) - Promuovere l'accesso al cibo, rafforzare la sicurezza alimentare e sostenere le comunità più vulnerabili attraverso pratiche di agricoltura sostenibile: sono questi gli obiettivi principali di Forpro – formazione e produzione per la sicurezza alimentare in Libano, il nuovo.

