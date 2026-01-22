Alberto Forchielli propone l’istituzione di ronde come misura per migliorare la sicurezza urbana. In vista di un possibile ruolo di sindaco, l’assessore della notte si concentra sulla lotta al degrado e allo spaccio, puntando su iniziative concrete per garantire maggiore ordine e tranquillità nelle strade della città. Un intervento che mira a rafforzare la presenza e la vigilanza, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La prima cosa che farebbe Alberto Forchielli se diventasse sindaco? "Per la sicurezza, organizzare delle ronde. Serve un’assessore della notte per trovare le misure contro degrado, spaccio e microcriminalità ". Lo ha detto lui stesso ospite di ’InCronaca’, testata del Master in Giornalismo dell’Unibo. L’idea del manager e imprenditore che si è candidato alle Comunali del 2027 con il suo partito ’Ora!’ è quella di organizzare "giri perlustrativi utili a individuare i focolai di maggiore pericolo". A questo, va affiancato il potenziamento dei canali di dialogo fra le forze dell’ordine e i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forchielli vuole le ’ronde’: "Assessore della notte contro degrado e spaccio"

Leggi anche: Monticelli, lenzuola contro i migranti: “Ronde la notte in paese, troveremo chi le strappa”

Leggi anche: “No alle olimpiadi dello spaccio”: Rogoredo scende in strada contro il degrado

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Forchielli vuole le ’ronde’: Assessore della notte contro degrado e spaccio; Forchielli: Sicurezza, la prima cosa che organizzerò sono le ronde.

Buonasera vorrei vendere questo porta ciò che si vuole antico non so cosa può valere io chiedo 50 euro grazie - facebook.com facebook