Forbidden fruit 2 replica puntata del 22 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 22 gennaio, torna in streaming la replica di Forbidden Fruit 2, la soap turca. In questa puntata, Yildiz si confronta con Sevda, la nuova segretaria di Halit, assunta da Ender con l’obiettivo di mettere alla prova il matrimonio tra Yildiz e Halit. Un episodio che approfondisce le dinamiche familiari e le tensioni tra i personaggi, offrendo uno sguardo sulle vicende della serie.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 22 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz si troverà ad affrontare Sevda, la nuova segretaria di Halit, che Ender ha assunto per insidiare la stabilità del matrimonio di Yildiz e Halit. Yildiz, con il benestare di Halit, organizza una festa in casa per la guarigione di Erim e chiede ad Halit di invitare anche Kaya. L’invito viene esteso anche a Shaika, sorella di Kaya, ed entrambi accettano. Sahika, a questo punto, chiederà a Yigit di trovare il modo di essere presente alla festa cercando di farsi assumere come cameriere. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 145 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

