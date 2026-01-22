Food Talk | Lunga vita al pandoro libero da Chiara Ferragni

Food Talk presenta “Lunga vita al pandoro libero da Chiara Ferragni”. Dopo il proscioglimento della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'influencer, rimane il valore di un classico natalizio apprezzato da generazioni. Questa notizia permette di riscoprire il piacere di un dolce tradizionale, simbolo della stagione, senza condizionamenti o polemiche. Un momento per apprezzare la semplicità e la qualità di un prodotto che unisce le famiglie ogni anno.

Dopo la chiusura con il proscioglimento della vicenda giudiziaria che ha riguardato la nota influencer, di buono resta solo lo storico dolce. Per stare meglio e curare il proprio benessere è meglio sostituire l'antica formula (che ha spopolato per le cucina asiatica) con una più adatta ai tempi. E alla salute. Capita spesso di vedere, soprattutto nelle città d'arte ma non solo, visitatori stranieri che accompagnano le pietanze con la bevanda calda. Una scelta legittima ma discutibile, anche dal punto di vista della salute. Con Luciano Pignataro commentiamo l'iscrizione della nostra grande tradizione gastronomica nel patrimonio immateriale dell'umanità. 🔗 Leggi su Laverita.info

