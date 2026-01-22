Fondi Sviluppumbria all' Hotel Los Angeles Proietti | Non sono a conoscenza degli affari dei miei familiari

Stefania Proietti, presidente di Sviluppumbria, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle attività delle aziende associate ai suoi familiari, rispondendo all’interrogazione del consigliere regionale Matteo Giambartolemei. La sua posizione si basa sulla volontà di chiarire il proprio ruolo e di mantenere la trasparenza, distinguendo le responsabilità personali da eventuali questioni aziendali. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di confronto istituzionale.

