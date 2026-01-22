Fondazione Insieme con Humanitas | volontari da 25 anni
Da oltre 25 anni, la Fondazione Insieme con Humanitas si dedica al supporto dei pazienti negli ospedali. Con più di 350 volontari presenti in sei strutture, l’organizzazione opera anche a Bergamo, presso gli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli, attivi dal 2006. Un impegno costante volto ad accompagnare e sostenere le persone durante il percorso di cura.
CON GLI AMMALATI. La Fondazione conta più di 350 volontari in 6 ospedali Humanitas. A Bergamo, in Humanitas Gavazzeni e Castelli, l’organizzazione è attiva dal 2006 e ad oggi conta un totale di trentasei donne e undici uomini. Compie venticinque anni «Fondazione Insieme con Humanitas», organizzazione di volontariato che supporta pazienti e caregiver negli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Castellanza, Bergamo e Torino. Nata grazie all’impegno di Giuliana Bossi Rocca – che oggi ricopre la carica di presidente onorario –, la Fondazione conta più di 350 volontari in 6 ospedali Humanitas. A Bergamo, in Humanitas Gavazzeni e Castelli, l’organizzazione è attiva dal 2006 e ad oggi conta un totale di trentasei donne e undici uomini, coordinati da Maria Bellati, referente provinciale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
