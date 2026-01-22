Foglio di via per tre persone | avevano derubato due donne a Stresa e a Baveno

Recentemente sono stati emessi quattro fogli di via nei confronti di tre uomini e una donna di origine sudamericana, residenti nella provincia di Milano. Tali provvedimenti sono stati adottati dopo che i soggetti, già destinatari di ordini di allontanamento, sono stati coinvolti in un episodio di furto a Stresa e Baveno. Tutti hanno precedenti di polizia e sono irregolari sul territorio italiano.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.