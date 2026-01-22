Florence Short Film Festival

Il Florence Short Film Festival torna con la sua undicesima edizione, presentando 21 cortometraggi selezionati tra oltre 450 opere provenienti da 84 paesi. Tra i film in concorso, si segnalano un’anteprima mondiale, internazionale e quattro italiane. Per il quinto anno consecutivo, il festival conferma il suo ruolo come importante appuntamento dedicato al cinema breve, offrendo una vetrina alle produzioni di talento internazionale.

