Flop Mourinho crollo col Benfica | momento nero per il portoghese

Il recente crollo del Benfica sotto la guida di José Mourinho segna un momento difficile per il tecnico portoghese. Dopo una serie di risultati insoddisfacenti, il club si trova ormai fuori dalle competizioni principali, evidenziando le sfide affrontate dall'allenatore nella gestione della squadra. Questo episodio rappresenta un punto di riflessione sulla fase attuale della carriera di Mourinho e sulle difficoltà incontrate con il club portoghese.

Continua il momento difficile per José Mourinho che sta vivendo un’avventura difficile con il Benfica, ormai fuori sia da tutto con la squadra portoghese. Praticamente eliminato dalla Champions League, fuori dalla lotta per il titolo e fatto fuori dal Porto nella coppa nazionale, per José Mourinho la stagione si può dire fallimentare già ad inizio 2026. Risultati negativi per Mourinho al Benfica (Ansa Foto) – calciomercato.it In casa Benfica starebbero già facendo le proprie valutazioni sul futuro della propria panchina con il club fuori dalla Champions League e con la squadra distante dieci punti dalla prima posizione in campionato dal Porto di Farioli e distante tre punti dallo Sporting. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

