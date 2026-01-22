’Flamingo Guitar Duo’ all’Aurelia Antica

Il Flamingo Guitar Duo si esibirà all’Aurelia Antica nell’ambito di ’Aurelia Live Music’, la rassegna di musica dal vivo promossa dal centro commerciale. Un’opportunità per ascoltare performance di qualità in un ambiente accogliente. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative che mirano a offrire momenti di piacevole intrattenimento ai visitatori.

Prosegue il calendario di ’ Aurelia Live Music ’, la rassegna di musica dal vivo promossa da Aurelia Antica all’interno del centro commerciale. Domani, dalle 19, l’area ristorazione ospita l’esibizione del Flamingo Guitar Duo: l’ingresso è gratuito e saranno a disposizione dei menù scontati nei punti ristoro per l’aperitivo e la cena. Nato nel 2012 a Grosseto dall’incontro fra Andrea Genangeli e Leonardo Biscioni, il Flamingo Guitar Duo affonda le proprie radici in un profondo amore per la chitarra classica e per le sonorità della world music. Ispirati dai grandi maestri del flamenco e della chitarra mediterranea, da Paco de Lucía allo storico Guitar Trio con Al Di Meola e John McLaughlin, i due musicisti hanno costruito nel tempo un progetto artistico in continua evoluzione, capace di coniugare rigore tecnico e libertà espressiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

