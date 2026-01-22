Fiumicino progetti e futuro | il convegno pubblico all’Hotel Isola Sacra

Il convegno all’Hotel Isola Sacra a Fiumicino, in programma il 22 gennaio 2026, rappresenta un’occasione di confronto tra cittadini, istituzioni e professionisti. L’evento mira a analizzare lo stato attuale del territorio e a individuare le opportunità di sviluppo future, favorendo un dialogo costruttivo per il miglioramento della comunità locale.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Un momento di confronto aperto alla città per fare il punto sul presente e guardare alle prospettive future del territorio. Giovedì 6 febbraio, presso l’Hotel Isola Sacra, in via della Scafa 416, si terrà il convegno pubblico “ Fiumicino – La Città che guarda avanti ”. L’iniziativa, promossa dalle forze di maggioranza, nasce con l’obiettivo di illustrare ai cittadini i progetti già realizzati dall’amministrazione comunale e le principali linee di sviluppo e programmazione che guideranno la crescita della città nei prossimi anni. Un’occasione di dialogo diretto per condividere risultati, obiettivi e priorità strategiche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

