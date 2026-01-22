Durante l’Assemblea dei soci tenutasi il 22 gennaio 2026, Firenze Parcheggi ha confermato Francesca di Carpegna Brivio come presidente. Sono stati inoltre eletti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. Questa riunione ha rappresentato un momento di aggiornamento e definizione delle figure di rilievo all’interno dell’azienda, in continuità con le strategie di gestione e sviluppo del servizio di parcheggio a Firenze.

FIRENZE – Sono stati eletti, durante l'Assemblea dei soci di oggi, 22 gennaio 2026, della Firenze Parcheggi S.p.A., i membri del Consiglio d'amministrazione. Il consiglio è in carica per il triennio degli esercizi 2026 – 2028 e risulta così composto:

© Firenzepost.it - Firenze Parcheggi: Francesca di Carpegna Brivio confermata presidente. Il Cda e i componenti del Collegio sindacale

