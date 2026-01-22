Firenze, 22 gennaio 2026 – Fiorenzo Smalzi celebra i suoi settant’anni con la presentazione di due nuovi libri. Un momento importante che rappresenta un capitolo significativo della storia culturale della città, offrendo l’occasione per condividere ricordi e riflessioni. Un evento che sottolinea il ruolo di Smalzi nel panorama letterario e storico fiorentino, consolidando il suo contributo alla cultura locale.

Firenze, 22 gennaio 2026 - Settanta candeline e tanti ricordi da condividere. Un fondamentale capitolo di storia fiorentina. E non solo. Si preannuncia una giornata davvero particolare quella del 25 gennaio in programma " all'Auditorium al Duomo" di Firenze in via de' Cerretani 54r a partire dalle 10.30. Protagonista sarà Fiorenzo Smalzi giunto al settantesimo compleanno. E non c'è nulla di più naturale per un uomo che ha fatto della comunicazione e dell'ospitalità i suoi cavalli di battaglia, che brindare in compagnia, tra amici di lunga data e nuove conoscenze. Dei suoi settanta anni ben venti, quelli dal 1998 al 2008, lo hanno visto saldamente alla direzione del celebre Caffè storico letterario Le Giubbe Rosse.

© Lanazione.it - Firenze, Fiorenzo Smalzi festeggia 70 anni con la presentazione di due libri

