Firenze Corte d’Appello condanna ispettrice e 8 agenti | Torture a Sollicciano

La Corte d’Appello di Firenze ha condannato, con rito abbreviato, un’ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria per presunte violenze ai danni di detenuti nel carcere di Sollicciano, avvenute nel 2018 e nel 2020. La sentenza si inserisce nel contesto delle indagini sulle condizioni di detenzione e sulle eventuali pratiche di tortura avvenute all’interno della struttura.

(Adnkronos) – La Corte d'appello di Firenze ha condannato con il rito abbreviato un'ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti per due presunte aggressioni ai danni di detenuti, avvenute nel 2018 e nel 2020 nel carcere fiorentino di Sollicciano. I reati contestati sono tortura, falso e calunnia. In primo grado, l'accusa di tortura era stata derubricata in lesioni, e gli episodi di falso e calunnia erano caduti. In appello, invece, i giudici hanno riconosciuto la gravità dei fatti, infliggendo pene più severe. La condanna più alta è stata inflitta all'ispettrice: 5 anni e 4 mesi, considerata dall'accusa "l'istigatrice" del reato di tortura.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado un'ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, riqualificando il reato di tortura precedentemente assolto in primo grado.

Violenze nel carcere di Sollicciano: per la Corte d’appello è stata tortura. Nove gli agenti condannatiLa Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto come tortura le violenze avvenute nel carcere di Sollicciano nel 2018 e 2020, condannando nove agenti della polizia penitenziaria.

