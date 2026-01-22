Fiorentina in pressing su Coppola | tentativo di sorpasso sul Milan

La Fiorentina intensifica l’interesse per Diego Coppola, del Brighton, cercando di inserirsi nella corsa al difensore italiano. Dopo recenti contatti, il club viola ha avviato trattative concrete, aprendo una possibile alternativa al Milan. La situazione potrebbe influenzare gli equilibri del mercato, con un possibile cambiamento nelle strategie di acquisto dei club coinvolti.

La Fiorentina accelera e prova a inserirsi con decisione nella corsa a Diego Coppola. Nelle ultime ore il club viola ha mosso passi concreti per il difensore italiano del Brighton, aprendo un fronte che rischia di cambiare gli equilibri del mercato. Il Milan resta vigile, ma al momento osserva: l’idea rossonera è legata a un’operazione in prestito, mentre da Firenze filtra una strategia più aggressiva. Il nome di Coppola è tornato caldo soprattutto per l’emergenza difensiva del Milan, che lo considera un profilo prioritario per rinforzare un reparto ridotto all’osso. Ma la Fiorentina si è mossa in anticipo, valutando il sorpasso e presentandosi come alternativa credibile e immediata.🔗 Leggi su Milanzone.it

