Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Avanza Coppola in difesa Arriva un nuovo esterno?

La Fiorentina prosegue la sua campagna di rafforzamento, con l’ingaggio di Fabbian e l’avanzamento delle trattative per un nuovo esterno e Coppola in difesa. Nonostante le attività di mercato siano temporaneamente sospese per il funerale del presidente Commisso, il club mantiene l’attenzione sugli obiettivi di rinforzo per la seconda parte della stagione. L’attuale fase rappresenta un momento di riflessione e pianificazione per il futuro della squadra.

Firenze, 22 gennaio 2026 - Servito il colpo Fabbian, la Fiorentina va avanti sul fronte del mercato, anche se nella giornata di ieri tutte le attività si sono fermate al Viola Park durante il funerale del presidente Commisso. Paratici e Goretti stanno dando la caccia a un difensore che completi il reparto dei centrali. Non sarà un elemento di spicco capace di alzare di troppo il livello. L'impressione è che i titolari possano rimanere Pongracic e Comuzzo, ma un'alternativa lì dietro serve dopo le partenze di Pablo Marí e Viti. Il nome più caldo è quello di Diego Coppola, al quale sta pensando anche il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

