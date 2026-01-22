Sabato, Catherine Commisso e i figli saranno presenti allo stadio Franchi per la partita Fiorentina-Cagliari, incontrando anche la sindaca di Firenze. La famiglia parteciperà inoltre, lunedì, alla messa in ricordo di Rocco Commisso nel Duomo della città, insieme alla squadra e ai tifosi, per onorare la memoria del presidente scomparso.

FIRENZE – La famiglia Commisso sarà a Firenze sabato, dove assisterà alla partita Fiorentina-Cagliari. E lunedì parteciperà alla messa in suffragio di Rocco nel Duomo di Firenze, insieme alla squadra e ai tifosi viola, desiderosi di ricordare e rivolgere un pensiero al presidente scomparso. E’ stata la moglie dello scomparso Rocco Commisso, Catherine, a dare la notizia, a New York, subito dopo le esequie nella St. Patrick Cathedral, sulla Quinta strada. Catherine, che sarà a Firenze con i figli, Giuseppe e Marisa, incontrerà la squadra e di nuovo la sindaca, Sara Funaro, con la quale avrebbe intenzione di portare a termine il contributo della famiglia, e della Fiorentina, per il completamento del Franchi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Catherine Commisso e i figli sabato al Franchi. Incontro con la sindaca. Kean in dubbio per il Cagliari

Fiorentina: funerali di Commisso a New York. Con Ferrari e la sindaca Funaro. Occasione per firmare con Catherine l’accordo sul FranchiIl 21 gennaio 2026, si terranno a New York i funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella chiesa di St.

Fiorentina: Kean arrivato al Viola Park. Oggi allenamento con Vanoli. In dubbio per la CremoneseAlle 10:45 del 3 gennaio 2026, Moise Kean è arrivato al Viola Park e prenderà parte all’allenamento con il tecnico Paolo Vanoli.

