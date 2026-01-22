Fiorello il messaggio per Stefano De Martino dopo il grave lutto | Io lo so…

In un momento di grande dolore, Fiorello ha rivolto un messaggio a Stefano De Martino, dopo la perdita del padre Enrico, scomparso a 61 anni. La recente perdita ha segnato profondamente il cantante e ballerino, che sta affrontando questa difficile fase. Questo articolo approfondisce i dettagli del lutto e le parole di solidarietà espresse da Fiorello, offrendo aggiornamenti sulla vicenda.

Sono ore di dolore e silenzio per Stefano De Martino, che lo scorso lunedì 19 gennaio ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, dicendo addio al padre Enrico De Martino, scomparso a soli 61 anni dopo una lunga malattia. Una notizia che ha colpito profondamente non solo il conduttore napoletano e la sua famiglia, ma anche il mondo dello spettacolo, che in queste ore si è stretto attorno a lui con messaggi di affetto, ricordi e parole cariche di empatia. Tra le voci che hanno voluto rompere il silenzio con un pensiero sentito c’è quella di Rosario Fiorello. Durante il suo show radiofonico La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2, lo showman ha condiviso con i radioascoltatori un ricordo personale che lo accomuna profondamente al dolore di Stefano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stefano De Martino, la notizia dalla Rai dopo il grave luttoLa Rai ha annunciato una notizia importante riguardante Stefano De Martino, il noto conduttore dell’ammiraglia.

Stefano De Martino, cosa succede ad Affari tuoi dopo il grave luttoDopo la recente perdita del padre di Stefano De Martino, si registrano cambiamenti nel suo ruolo ad Affari Tuoi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Fiorello a La Pennicanza: Sono su Canale5 per qualcosa di molto grave; Ho perso mio padre quando avevo la stessa età di Stefano. Le toccanti parole di Fiorello per De Martino; La Pennicanza, Fiorello apre la settimana con una puntata esplosiva: difesa a spada tratta di Laura Pausini sul caso Mengoni; Fiorello dà voce alla Sicilia ferita: Disastro senza precedenti anche a Giardini e Letojanni, la mia terra chiede aiuto.

Fiorello a La Pennicanza: Sono su Canale5 per qualcosa di molto graveFiorello a La Pennicanza annuncia che il passaggio in prima serata su Canale 5 per qualcosa di molto grave. E rende omaggio a Valentino. dilei.it

Rosario Fiorello dedica un pensiero a Stefano De Martino, in lutto per la morte del padre: So cosa sta passandoAnche Rosario Fiorello, durante il suo show radiofonico La pennicanza, ha rivolto un pensiero a Stefano De Martino, in lutto per la morte del padre ... fanpage.it

Super partenza a La Pennicanza Fiorello manda il messaggio ad Albano e poi zac! parte Autostrada di Carlo Conti con videoclip d’epoca. Pantaloni super stretti, dettaglio impossibile da ignorare… e il maestro Cremonesi chiude: “il pacco della Toscana” - facebook.com facebook