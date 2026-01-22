Un uomo è stato arrestato a Fondi dopo un intervento della Polizia a seguito di una segnalazione di furto in corso. L’intervento ha portato all’identificazione e all’arresto del sospetto, che si trovava sul luogo con atteggiamenti sospetti. La Polizia continua a monitorare la zona per garantire la sicurezza dei cittadini. Per aggiornamenti, iscriviti a DayItalianews.

Un intervento scattato dopo una segnalazione per furto in atto ha portato all'arresto di un uomo a Fondi. Secondo quanto riferito, si tratta di un soggetto nato in Italia e di origine sinti, ritenuto responsabile di un furto in abitazione e trovato in possesso di segni distintivi riconducibili alle forze dell'ordine. La segnalazione e l'arrivo della Volante: "Mi ha detto di essere un carabiniere". Nel tardo pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Fondi sono intervenuti in un'abitazione privata dopo che il proprietario aveva notato movimenti sospetti, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza.

© Dayitalianews.com - Finge di essere un carabiniere, con tanto di paletta e lampeggiante, ma è un ladro: arrestato dalla Polizia a Fondi

