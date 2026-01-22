finale coriandoli in centro ma niente carri in piazza

A Finale Emilia, il Carnevale dei bambini torna per la sua 48ª edizione, aprendo la stagione dei festeggiamenti mascherati. Dopo le luci natalizie, il centro si prepara a vivere momenti di allegria e tradizione, con coriandoli e costumi, senza però la presenza dei carri in piazza. L’appuntamento di domenica prossima segna l’inizio di un periodo dedicato alle famiglie e alla comunità, mantenendo viva una storica manifestazione locale.

Si sono appena spente le luci di Natale, e già stiamo entrando nel periodo del carnevale. Anche quest’anno sarà Finale Emilia ad aprire la serie dei corsi mascherati: domenica prossima, infatti, si terrà la prima delle tre giornate del Carnevale dei bambini, giunto alla 48ª edizione. Saranno sei i carri allegorici che coloreranno le vie del centro, "ma purtroppo non potremo più sfilare in piazza Garibaldi", dicono i volontari del Comitato carnevale, con un pizzico di rimpianto. Infatti i lavori di ristrutturazione della piazza, che l’hanno pedonalizzata per buona parte, rendono complicato il passaggio dei carri: "Il nostro augurio era che, con la conclusione delle opere, si potesse tornare in piazza, ma quello che era stato presentato come percorso provvisorio è invece divenuto definitivo – aggiungono –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

