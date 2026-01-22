Filippo Ganna si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di ottenere risultati significativi. Dopo un 2025 caratterizzato da ottimi piazzamenti, il ciclista italiano mira a trasformare le occasioni in vittorie nel 2026. Attualmente a Gran Canaria per la preparazione, Ganna mantiene un approccio concentrato e determinato, pronto ad affrontare un anno che si preannuncia ricco di sfide e opportunità.

Roma, 22 gennaio 2026 - Un 2025 ricco di buoni piazzamenti possibilmente da trasformare nel 2026 in vittorie: è questo l'obiettivo di Filippo Ganna, attualmente a Gran Canaria per preparare una stagione piena di aspettative. Le dichiarazioni di Ganna. Intercettato dai microfoni di Marca il piemontese ha fatto il punto della situazione dei suoi allenamenti nelle Canarie, senza negare la voglia di riscatto dopo un'annata, la scorsa, che ha riservato più bocconi amari che gioie. "In questa stagione lotterò per arrivare primo. Mi sto preparando in uno dei grandi paradisi per il ciclismo, soprattutto in inverno, quando in gran parte dell' Europa il freddo limita l'allenamento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Filippo Ganna: “Quest'anno lotterò per arrivare primo”

Ciclismo, Filippo Ganna: “In questa stagione lotterò per arrivare primo”Filippo Ganna, ciclista del Team Ineos Grenadiers, si sta preparando a Gran Canaria per l’inizio della stagione 2026.

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, Filippo Ganna porterà la fiamma olimpica da Atene a Roma

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: 61^ Tirreno Adriatico: ritorno alle origini, presentata ad Ancona la Corsa dei Due Mari; Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026: l'annuncio ufficiale | Ciclismo su strada; Van der Poel, mister Sanremo compie 31 anni!; Moreno Argentin: La Sanremo del ’92 resta un incubo. Pellizzari parta dalle brevi corse a tappe, Ganna perfetto per la Roubaix.

Filippo Ganna: Quest'anno lotterò per arrivare primoIl piemontese ha voglia di trasformare in oro i piazzamenti dell'anno scorso. E sul futuro: Spero di correre fino alle Olimpiadi di Brisbane ... sport.quotidiano.net

Ciclismo, Filippo Ganna: In questa stagione lotterò per arrivare primoFilippo Ganna sta preparando a Gran Canaria l'esordio per la stagione 2026. Il corridore del Team Ineos Greandiers si prepara ad un anno impegnativo, con ... oasport.it

Aggiornamento sul programma di Filippo Ganna con la INEOS Grenadiers per il 2026. Prima gara a metà febbraio all’Algarve (18–22 febbraio), obiettivi Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix a inizio primavera, con l’intenzione di essere al via sia del Giro d’Itali - facebook.com facebook