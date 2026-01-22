Fiamme nelle baracche di fortuna sotto il viadotto dell’Indiano

Oggi, sotto il viadotto dell’Indiano a Firenze, si è sviluppato un incendio nelle baracche di fortuna, generando un intenso fumo nero visibile a distanza. L’evento ha causato attenzione tra gli automobilisti in transito lungo il ponte, senza segnalare feriti o conseguenze gravi. La situazione è stata monitorata dalle autorità competenti, che stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e gestire le operazioni di spegnimento.

FIRENZE – Un denso pennacchio di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, ha tenuto con il fiato sospeso i molti automobilisti in transito oggi lungo il viadotto del Ponte all’Indiano. L’allarme è scattato quando un incendio è divampato nelle aree sottostanti la struttura, interessando un insediamento di fortuna situato all’altezza di via dell’Isolotto. Secondo quanto ricostruito, le fiamme hanno rapidamente avvolto masserizie, sterpaglie e alcune baracche di fortuna utilizzate da persone senza fissa dimora come rifugi temporanei. La natura dei materiali bruciati — plastica, tessuti e legname — ha alimentato una colonna di fumo scuro che si è innalzata fin sopra il livello della carreggiata del ponte, venendo immortalata in numerosi video amatoriali girati dai conducenti e poi rimbalzati sui social network.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Firenze, incendio sotto il Viadotto dell’Indiano: in fiamme baracche di senza fissa dimora. Colonna di fumo sulla cittàOggi a Firenze, sotto il Viadotto dell’Indiano, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e masserizie di persone senza fissa dimora.

Baracche in fiamme: incendio al Ponte all'Indiano / FOTOUn incendio ha interessato alcune baracche situate nei pressi di Ponte all'Indiano, coinvolgendo materiali di scarto e strutture abitative temporanee.

