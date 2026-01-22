In Don Matteo 15, Maria, una giovane di 16 anni che ha appena affrontato la maternità e una perdita di memoria, si trova al centro di trame misteriose e inquietanti. Fiamma Parente, interprete del personaggio, anticipa che Maria scoprirà eventi spaventosi. Raoul Bova, invece, si distingue come un grande maestro nel ruolo di Don Matteo. La serie continua a coinvolgere gli spettatori con storie intense e personaggi complessi.

Maria è uno dei nuovi personaggi di Don Matteo 15. Ci stiamo tutti appassionando e commuovendo per la sua storia: una ragazza di 16 che è appena diventata mamma e ha perso la memoria a seguito di un’aggressione. Lei non ricorda nulla di sé ma soprattutto nessuno la cerca. Almeno così sembra. Per fortuna a lei pensano Don Massimo (Raoul Bova), Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali). Maria è interpretata da Fiamma Parente, una giovane attrice che calca le scene da quando è bambina. A 12 anni ottiene una parte in un cortometraggio che le fa capire che il set è il suo mondo. Nel 2022 recita nella serie di Netflix Di4ri e poi nel film Voglio guardare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiamma Parente in Don Matteo 15: “Maria scoprirà cose spaventose. Raoul Bova? Un grande maestro”

