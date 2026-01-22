Festa per Lione Aston Villa e Friburgo | sono già agli ottavi

Le squadre di Lione, Aston Villa e Friburgo hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. Nella settima giornata di competizione, la Stella Rossa ha battuto il Malmo per 1-0, mentre il Feyenoord ha vinto 3-0 contro lo Sturm Graz. Questi risultati consolidano le posizioni nelle rispettive fasce e aprono nuovi scenari nel percorso europeo delle squadre coinvolte.

Lione, Aston Villa e Friburgo si qualificano aritmeticamente agli ottavi di finale con una giornata d'anticipo. Tre vittorie di corto muso: l'ex Roma Maitland-Niles è il match winner di Fonseca nella sfida sul campo dello Young Boys, Jadon Sancho lancia Emery nella sfida contro il Fenerbahce e Matanovic fa gioire il Friburgo contro il Maccabi Tel Aviv. Corto muso anche per Dejan Stankovic: la Stella Rossa vince 1-0 contro il Malmo. Tris del Feyenoord allo Sturm Graz: gli olandesi si giocheranno l'ingresso ai playoff all'ultimo turno. Cade a sorpresa il Betis sul campo del Paok: spagnoli ko 2-0.

