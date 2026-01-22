Ferrovienord | Su T2 Malpensa-Gallarate rispettate scadenze previste

Ferrovienord ha annunciato che la tratta T2 Malpensa-Gallarate è stata completata rispettando le scadenze previste. Dopo circa tre anni di lavori, l’opera è stata consegnata puntualmente, in tempo per l’avvio dei prossimi Giochi Olimpici. La realizzazione si inserisce nel piano di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, garantendo un collegamento più efficiente e puntuale tra l’aeroporto di Malpensa e la rete ferroviaria regionale.

(Adnkronos) – "Inauguriamo la nuova tratta ferroviaria a distanza di circa tre anni dall'avvio dei lavori, rispettando tutte le scadenze previste dal cronoprogramma e consegnando l'opera finita per l'inizio degli imminenti Giochi Olimpici. Non posso che ringraziare tutto il personale di Ferrovienord e delle imprese coinvolte che hanno lavorato veramente con grande impegno e dedizione per raggiungere questo traguardo". Così Pier Antonio Rosetti, presidente di Ferrovienord, all'inaugurazione dell'opera che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

