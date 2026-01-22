Ferrovie Severini Trenord | Per T2 Malpensa – Gallarate primo banco prova evento olimpico

Severini di Trenord annuncia il completamento dei lavori per il collegamento T2 Malpensa-Gallarate, con l’avvio del primo treno previsto alle 5.24. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle infrastrutture ferroviarie locali, in vista di eventi olimpici futuri. La nuova linea mira a migliorare la mobilità tra l’aeroporto e il territorio, offrendo un servizio efficiente e puntuale ai viaggiatori.

(Adnkronos) – "Oggi prendiamo in consegna il risultato di questi anni di lavori: domani alle 5.24 il nostro personale avvierà da Gallarate il viaggio del primo treno diretto ai due Terminal di Malpensa". Così Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, all'inaugurazione dell’opera che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ferrovie, T2 Malpensa – Gallarate: inaugurata la nuova trattaÈ stata inaugurata la nuova tratta ferroviaria tra il Terminal 2 di Milano Malpensa e Gallarate, completando i lavori lungo la linea del Sempione.

Ferrovie, Gibelli (Fnm): "T2 Gallarate-Malpensa abbatte tempi percorrenza"Ferrovie: Gibelli (Fnm) annuncia che il nuovo collegamento T2 Gallarate-Malpensa ridurrà significativamente i tempi di percorrenza.

