Il ministro Rixi ha sottolineato l'importanza della tratta T2 Gallarate-Malpensa, considerata un'opera strategica per migliorare l'accessibilità all'aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Questa infrastruttura moderna e efficiente rafforza i collegamenti ferroviari, contribuendo a potenziare la mobilità nazionale ed europea. La nuova tratta rappresenta un passo importante per ottimizzare i trasporti e facilitare gli spostamenti nella regione.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "L'infrastruttura che viene inaugurata oggi rappresenta un'opera strategica di primaria importanza: un collegamento moderno ed efficiente che rafforza l'accessibilità ferroviaria dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, nodo fondamentale della mobilità nazionale ed europea. Si tratta di un intervento che migliora la qualità dei servizi di trasporto, amplia il bacino di utenza dello scalo e contribuisce in modo concreto allo sviluppo sostenibile e alla competitività del Paese". Lo dice in una nota il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, commentando l'inaugurazione della nuova tratta ferroviaria T2 Gallarate-Malpensa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ferrovie, Rixi (Mit): "Tratta T2 Gallarate-Malpensa di primaria importanza"

Ferrovie, T2 Malpensa – Gallarate: inaugurata la nuova trattaÈ stata inaugurata la nuova tratta ferroviaria tra il Terminal 2 di Milano Malpensa e Gallarate, completando i lavori lungo la linea del Sempione.

Ferrovie, Gibelli (Fnm): "T2 Gallarate-Malpensa abbatte tempi percorrenza"Ferrovie: Gibelli (Fnm) annuncia che il nuovo collegamento T2 Gallarate-Malpensa ridurrà significativamente i tempi di percorrenza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ferrovie, Rixi (Mit): Tratta T2 Gallarate-Malpensa di primaria importanza; Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli – Diretta.

Rixi: Infrastrutture sono investimenti futuri/ Ferrovie devono essere ammodernate, non servono più treniIn qualità di viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi è intervenuto nelle ultime ore all’evento Liguria d’Autore dove è stato intervistato dall’agenzia Adnkronos in un lungo ... ilsussidiario.net

I Verdi: Non si dismettaANCXONA _ I Verdi: Non si dismetta la linea ferroviaria Fano-Urbino. Per il ripristino della tratta ferroviaria Fano-Urbino, il Gruppo dei Verdi in Consiglio regionale ha presentato una mozione ... corriereadriatico.it

Edoardo Rixi - Edoardo Rixi added a new photo — at Genova. - facebook.com facebook