Ferrovie Malpensa – Gallarate | inaugurata la nuova tratta

È stato completato il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate, sulla linea del Sempione. La nuova tratta, recentemente inaugurata, migliora la connessione tra l’aeroporto e la città di Gallarate, offrendo un’opzione di trasporto più efficiente per i viaggiatori. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante nel potenziamento delle reti ferroviarie della regione, favorendo la mobilità e la sostenibilità.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. L'opera è stata promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm. Da venerdì 23 gennaio tutte le corse del Malpensa Express di Trenord in partenza da Milano Centrale arriveranno a Gallarate transitando dai Terminal 1 e 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa ed effettueranno lo stesso tragitto nella direzione opposta, partendo dunque da Gallarate. Grazie al nuovo collegamento, da Gallarate sarà possibile raggiungere l'Aeroporto in 8 minuti – il Terminal 2 – e in 15 minuti – il Terminal 1; oggi lo spostamento richiede mezz'ora.

