Ferrovie Lucente | T2 Malpensa – Gallarate progetto voluto da Regione Lombardia

Il progetto T2 Malpensa – Gallarate, promosso dalla Regione Lombardia, mira a migliorare i collegamenti ferroviari tra l'aeroporto di Malpensa, Milano, e le aree limitrofe, inclusa la Svizzera e il Piemonte. Questa iniziativa intende favorire la mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti, offrendo un collegamento più efficiente tra le principali destinazioni. La realizzazione del progetto rappresenta un passo importante per potenziare le infrastrutture di trasporto nella regione.

Milano, 22 gen.(Adnkronos) - “Si tratta di un progetto voluto da Regione Lombardia che potenzia i collegamenti tra Malpensa e Milano, verso la Svizzera e il Piemonte. La T2-Gallarate rende l'aeroporto di Malpensa un nodo di interscambio fondamentale, una porta di ingresso per l'Europa e il mondo". Così l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, commenta l'inaugurazione dell'opera che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. "Grazie ad uno sforzo notevole di Regione, insieme ai partner Trenord e Ferrovienord, miglioreremo ancora di più il servizio ferroviario, con connessioni più agevoli e veloci ed evidenti benefici per il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

