Ferrovie Caruso | Inaugurazione T2 Malpensa – Gallarate? Giorno da ricordare

L'inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario T2 tra Malpensa e Gallarate rappresenta un passo importante per il territorio di Varese. Questa nuova linea favorisce una connessione più rapida e comoda con l’aeroporto, offrendo un’alternativa pratica all’auto e contribuendo allo sviluppo locale. Un giorno che segna un miglioramento significativo nei trasporti, con benefici evidenti per residenti e visitatori.

(Adnkronos) – "Per il mio territorio è una giornata davvero da ricordare, densa di significati. Il nuovo collegamento ferroviario porta benefici tangibili alla provincia di Varese e in particolare alla mia Gallarate, ora connessa all'aeroporto attraverso un viaggio agevole di pochi minuti, che invoglierà molti a lasciare l'auto in garage per fare una scelta di sostenibilità. Si apre un nuovo capitolo per la mobilità locale e non solo, una nuova pagina di cui essere fieri e orgogliosi". Così l'assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso commenta l'inaugurazione dell'opera che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

