Ferrovie Caradonna Fnm | T2 Gallarate-Malpensa cantiere da 264 mln di euro

Il progetto di collegamento T2 tra Gallarate e Malpensa, realizzato da Caradonna per FNM, prevede un investimento di circa 264 milioni di euro. La tratta, lunga quasi 5 chilometri, rappresenta un importante intervento infrastrutturale per migliorare i collegamenti tra l’aeroporto e l’area circostante. Il cantiere è attualmente in corso e mira a potenziare la mobilità e l’efficienza del trasporto ferroviario nella regione.

(Adnkronos) – Nel cantiere per il collegamento T2 Gallarate-Malpensa sono stati investiti "circa 264 milioni di euro, per quasi 5 chilometri di tratta. Gran parte dell'intervento è stato fatto in gallerie artificiali e naturali, nel pieno rispetto del contesto ambientale. È un’opera motivo di grande orgoglio italiano e lombardo". Sono le parole di Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, all’inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in tempo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, "un’occasione in cui l'intermodalità e il trasporto pubblico e ferroviario saranno estremamente importanti", fa notare Caradonna.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

