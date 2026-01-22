Ferrobonus portuale ok dalla Ue Rizzi Fermerci soddisfatto | Misura necessaria e attesa dal settore

La Commissione europea ha approvato il Ferrobonus portuale, un sostegno fondamentale per il settore ferroviario merci nei porti italiani. Rizzi di Fermerci esprime soddisfazione, sottolineando l’importanza di questa misura in un contesto di sfide geopolitiche e interruzioni infrastrutturali ancora presenti. La decisione rappresenta un passo importante per sostenere gli investimenti e garantire la continuità dei servizi nel settore.

In uno dei momenti più delicati per il comparto, tra tensioni geopolitiche e interruzioni ferroviarie ancora presenti nel 2026 per completare gli investimenti del Pnrr, la decisione della Commissione europea di autorizzare incentivi per la manovra ferroviaria merci nei porti segna una svolta storica. È la prima volta che viene concesso un aiuto di questo tipo al settore. L’incentivo prevede una riduzione delle tariffe per gli operatori del trasporto ferroviario merci e per i loro clienti: un vero e proprio Ferrobonus portuale. Tra il 2021 e il 2024 il numero di treni merci in origine e destinazione nei porti è diminuito di cinque punti percentuali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

