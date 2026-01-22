Ferreira Carrasco | l’obiettivo della Juve potrebbe arrivare in Serie A ma non vestire bianconero E’ lotta a due per il belga Le ultimissime

Ferreira Carrasco potrebbe approdare in Serie A, ma non alla Juventus. Napoli e Roma sono le principali contendenti per il talento belga, che negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre italiane. La situazione è ancora in evoluzione, e resta da capire quale sarà la destinazione finale del giocatore. Segui gli aggiornamenti per tutte le ultime novità sulla possibile operazione.

Ferreira Carrasco, per il belga la Serie A sembra essere nel destino. Napoli e Roma spingono sul giocatore già accostato alla Juventus. I dettagli. Il mercato invernale entra nel vivo e i radar dei principali club italiani si sono accesi su un profilo di spessore internazionale: Ferreira Carrasco. L’ala belga, attualmente in forza all’Al Shabaab e finito nel mirino anche della Juve, è diventata l’oggetto del desiderio della Serie A, con un derby di mercato infuocato che vede protagoniste Roma e Napoli. La società giallorossa ha deciso di rompere gli indugi, cercando di rinforzare il reparto offensivo con un elemento che garantisca velocità e qualità nel dribbling. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferreira Carrasco: l’obiettivo della Juve potrebbe arrivare in Serie A, ma non vestire bianconero. E’ lotta a due per il belga. Le ultimissime Ferreira Carrasco Juve: il belga proposto anche ad una rivale bianconera, ma c’è il problema dell’ingaggioFerreira Carrasco, centrocampista belga, è stato proposto anche a una delle rivali della Juventus. Mercato Juve, nuova idea per l’attacco: nel mirino Ferreira Carrasco, le ultime sul belgaLa Juventus valuta nuovi profili per rinforzare l’attacco in vista della finestra di mercato invernale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Juve, Spalletti sogna il colpo Scudetto: Chiesa, Carrasco o Bernardo Silva, ma è sprint col Napoli; La Roma piomba su Carrasco: prima offerta verbale all’Al Shabab (VIDEO); Calciomercato Roma, assalto a Yannick Ferreira Carrasco: primo contatto con l’Al Shabab. Com'è andata l'avventura in Arabia Saudita di Yannick Ferreira Carrasco, obiettivo della RomaIl nome di Yannick Ferreira Carrasco è tornato d’attualità in ottica Juve prima e Roma poi, come possibile opportunità per. tuttomercatoweb.com Calciomercato Roma, i giallorossi muovono i primi passi verso Carrasco dall’Al Shabab: l’esterno belga ha voglia di tornare in EuropaCalciomercato Roma, i giallorossi muovono i primi passi verso Carrasco dall’Al Shabab: l’esterno belga ha voglia di tornare in Europa La Roma rompe gli indugi e si lancia alla ricerca del colpo ad eff ... calcionews24.com #calciomercatoroma : occhi su #Carrasco, prima offerta per il belga Secondo quanto rivelato in esclusiva da @FabrizioRomano attraverso il suo profilo X, il club capitolino avrebbe avviato i primi contatti concreti per Yannick Ferreira Carrasco. L’attuale gioca x.com Come riportato da Fabrizio Romano, la Roma avrebbe iniziato a muoversi concretamente per Ferreira Carrasco. L'esterno dell'Al Shabab, che però al momento non ha aperto a una sua cessione a gennaio, interesserebbe ai giallorossi in prestito. Avviati i pr - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.