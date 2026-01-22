Ferreira Carrasco | l’obiettivo della Juve potrebbe arrivare in Serie A ma non vestire bianconero E’ lotta a due per il belga Le ultimissime

Da juventusnews24.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferreira Carrasco potrebbe approdare in Serie A, ma non alla Juventus. Napoli e Roma sono le principali contendenti per il talento belga, che negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre italiane. La situazione è ancora in evoluzione, e resta da capire quale sarà la destinazione finale del giocatore. Segui gli aggiornamenti per tutte le ultime novità sulla possibile operazione.

Ferreira Carrasco, per il belga la Serie A sembra essere nel destino. Napoli e Roma spingono sul giocatore già accostato alla Juventus. I dettagli. Il mercato invernale entra nel vivo e i radar dei principali club italiani si sono accesi su un profilo di spessore internazionale: Ferreira Carrasco. L’ala belga, attualmente in forza all’Al Shabaab e finito nel mirino anche della Juve, è diventata l’oggetto del desiderio della Serie A, con un derby di mercato infuocato che vede protagoniste Roma e Napoli. La società giallorossa ha deciso di rompere gli indugi, cercando di rinforzare il reparto offensivo con un elemento che garantisca velocità e qualità nel dribbling. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ferreira carrasco l8217obiettivo della juve potrebbe arrivare in serie a ma non vestire bianconero e8217 lotta a due per il belga le ultimissime

© Juventusnews24.com - Ferreira Carrasco: l’obiettivo della Juve potrebbe arrivare in Serie A, ma non vestire bianconero. E’ lotta a due per il belga. Le ultimissime

Ferreira Carrasco Juve: il belga proposto anche ad una rivale bianconera, ma c’è il problema dell’ingaggioFerreira Carrasco, centrocampista belga, è stato proposto anche a una delle rivali della Juventus.

Mercato Juve, nuova idea per l’attacco: nel mirino Ferreira Carrasco, le ultime sul belgaLa Juventus valuta nuovi profili per rinforzare l’attacco in vista della finestra di mercato invernale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Juve, Spalletti sogna il colpo Scudetto: Chiesa, Carrasco o Bernardo Silva, ma è sprint col Napoli; La Roma piomba su Carrasco: prima offerta verbale all’Al Shabab (VIDEO); Calciomercato Roma, assalto a Yannick Ferreira Carrasco: primo contatto con l’Al Shabab.

Com'è andata l'avventura in Arabia Saudita di Yannick Ferreira Carrasco, obiettivo della RomaIl nome di Yannick Ferreira Carrasco è tornato d’attualità in ottica Juve prima e Roma poi, come possibile opportunità per. tuttomercatoweb.com

ferreira carrasco l obiettivoCalciomercato Roma, i giallorossi muovono i primi passi verso Carrasco dall’Al Shabab: l’esterno belga ha voglia di tornare in EuropaCalciomercato Roma, i giallorossi muovono i primi passi verso Carrasco dall’Al Shabab: l’esterno belga ha voglia di tornare in Europa La Roma rompe gli indugi e si lancia alla ricerca del colpo ad eff ... calcionews24.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.