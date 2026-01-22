Fermato in Sicilia con 64 chili di coca | nuovo giudizio per un 30enne

Un 30enne di Sarno, residente a San Valentino Torio, sarà sottoposto a una nuova valutazione dal Tribunale per la misura cautelare in carcere. L'uomo, arrestato lo scorso agosto a Catania con 64 chili di cocaina dal valore stimato di oltre 13 milioni di euro, attende un nuovo procedimento giudiziario che potrebbe modificare la sua situazione.

