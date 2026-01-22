Ferdinando fu impiccato dai nazisti l’11 luglio del 1944 Il tribunale riconosce il risarcimento ai familiari

Il 22 gennaio 2026, ad Arezzo, è stato riconosciuto ufficialmente un crimine di guerra nazista commesso nel 1944 nel territorio di Ortignano Raggiolo. Dopo oltre otto decenni, il tribunale ha riconosciuto il risarcimento ai familiari di Ferdinando, impiccato dai nazisti l’11 luglio 1944. Questa decisione rappresenta un importante passo verso il riconoscimento della verità storica e la tutela della memoria.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Un crimine di guerra nazista, compiuto nel territorio di Ortignano Raggiolo (Arezzo), è stato riconosciuto a distanza di ben 82 anni. Il tribunale di Firenze ha sancito un risarcimento a favore degli eredi di Ferdinando Santini, ucciso l'11 luglio 1944, ponendo così fine a una lunga attesa di giustizia da parte della famiglia e riaffermando una verità storica per l'intero territorio. L’eccidio del 24 luglio 1944. Ecco la prima sentenza sulla strage. Risarcita la famiglia di due fratelli La sentenza, frutto dell'azione legale seguita dall'avvocato Saverio Agostini, ha riconosciuto la responsabilità della Germania per l'uccisione di un civile durante la ritirata dell'esercito nazista verso nord, una fase del conflitto segnata da numerose stragi ed eccidi in tutto il Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferdinando fu impiccato dai nazisti l’11 luglio del 1944. Il tribunale riconosce il risarcimento ai familiari Leggi anche: Strage di Suviana. Ai familiari di D’Andrea un risarcimento-beffa . Il caso finisce in tribunale Ferdinando Santini fu vittima di barbari nazisti. 80 anni dopo arriva la sentenza di condannaFerdinando Santini, vittima di un crimine nazista avvenuto ad Ortignano Raggiolo, riceve finalmente giustizia a distanza di ottantadue anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Il collega che non si fa pagare per fare cose inerenti la professione va impiccato. x.com Nelle carceri italiane ci sono 63mila detenuti (ma i posti sono 46mila) di Fulvio Fulvi Avvenire, 9 gennaio 2026 Il sovraffollamento peggiora anche a causa di lavori di ristrutturazione che riducono gli spazi a disposizione. A Cremona un detenuto si è impiccato i facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.