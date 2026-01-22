Femminicidio Federica Torzullo continuano le indagini | si cerca ancora l'arma del delitto

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono con l’obiettivo di rintracciare l’arma del delitto e approfondire eventuali coinvolgimenti di complici. Le autorità continuano a lavorare nel rispetto delle procedure investigative per fare luce sui fatti e garantire giustizia. Restano aperte tutte le piste per ricostruire con chiarezza quanto accaduto.

Continuano senza sosta le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: l'obiettivo degli inquirenti adesso è trovare l'arma del delitto e cercare i presunti complici di Carlomagno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, si cerca l’arma del delittoSono in corso le indagini a Anguillara per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa presumibilmente con un coltello.

Federica Torzullo uccisa in casa, nascosta in auto e seppellita: l’arma del delitto non si trovaFederica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione, con successivi ritrovamenti in auto e sepolta.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Femminicidio di Federica Torzullo, il marito in carcere: C'è il pericolo di inquinamento delle prove.

Femminicidio di Federica Torzullo: analisi approfondita della confessione di Claudio CarlomagnoUn femminicidio che ha profondamente scosso la comunità, rivelando una serie di contraddizioni nella confessione dell'autore del crimine. notizie.it

Federica Torzullo uccisa dal marito, nuovo elemento chiave nelle indagini: Un’ombra in autoFederica Torzullo, marito confessa il femminicidio ma restano zone d’ombra sulle ore del delitto. Ecco cosa è emerso dalle indagini. notizie.it

#Anguillara Il #femminicidio di Federica. Sempre in carcere il marito che confessa: "con la separazione temevo di perdere l'affidamento del bambino". Per la Procura ci sono molte zone d'ombra: premeditazione, o qualcuno lo ha aiutato. Di @ElenaBaiocco #G x.com