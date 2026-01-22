Femminicidio di Federica Torzullo la confessione di Claudio Carlomagno che non convince gli inquirenti | L’ho fatto per non perdere l’affidamento di mio figlio

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso Federica Torzullo, affermando di averlo fatto per mantenere l’affidamento del figlio. Tuttavia, le autorità non sono ancora convinte della versione fornita, come ha sottolineato il procuratore Alberto Liguori. L’indagine continua per chiarire le circostanze del femminicidio e valutare la veridicità della confessione.

Il Gip ha convalidato il fermo dell’uomo, che resta in carcere con l’accusa di femminicidio (è la prima volta: è previsto dall’articolo 577 bis del codice penale, che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna commesso per reprimere la sua libertà o il rifiuto di una relazione) e occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso nell’interrogatorio, durato oltre cinque ore, Claudio Carlomagno ha collocato l’omicidio nelle prime ore del 9 gennaio: «in 45 minuti, dalle 6.15 alle 7», ha riferito, raccontando di un litigio avvenuto la sera precedente e degenerato all’alba. Federica Torzullo sarebbe stata colpita con un coltello trovato in casa, l’arma che l’uomo ha spiegato agli investigatori di avere utilizzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

