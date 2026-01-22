A Anguillara, la confessione di Claudio Carlomagno riguardo all’omicidio della moglie Federica Torzullo è stata presentata durante l’interrogatorio di convalida. Tuttavia, la Procura ha espresso perplessità sulla versione fornita, richiedendo ulteriori accertamenti per fare chiarezza sui fatti. La vicenda rimane sotto indagine, mentre si attende l’esito delle verifiche per determinare le responsabilità.

Il femminicidio di Anguillara. Claudio Carlomagno, nell'interrogatorio di convalida, ha confessato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo. La confessione, secondo il procuratore di Civitavecchia, non è però completamente convincente.

Femminicidio Anguillara, Pm: confessione marito non pienamente convincenteIl femminicidio di Anguillara ha portato all’arresto di Claudio Carlomagno, che durante l’interrogatorio ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo.

Femminicidio di Federica Torzullo, la confessione di Claudio Carlomagno (che non convince gli inquirenti): «L’ho fatto per non perdere l’affidamento di mio figlio»Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso Federica Torzullo, affermando di averlo fatto per mantenere l’affidamento del figlio.

Femminicidio di Anguillara, la confessione non convince la Procura

Femminicidio ad Anguillara: Tutti i Dettagli sul Tragicissimo Caso di Federica TorzulloUn evento drammatico ha scosso la comunità di Anguillara: l'omicidio di Federica Torzullo e l'interrogatorio del marito Claudio Carlomagno. notizie.it

Femminicidio di Anguillara, Carlomagno confessa: Ho uccisa mia moglieClaudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’uomo, già accusato di femminicidio, ha ammesso le proprie responsabilità oggi ... tpi.it

