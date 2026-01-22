Femminicidio Anguillara le ricerche dell' arma del delitto col metal detector

Le forze dell’ordine di Ostia stanno utilizzando un metal detector per individuare l’arma del delitto nel caso di femminicidio avvenuto ad Anguillara. Gli investigatori cercano il coltello con cui Claudio Carlomagno avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo. Questa attività fa parte delle indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio e recuperare eventuali prove utili.

Gli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia cercano il coltello con cui Claudio Carlomagno, avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo ad Anguillara. Le ricerche nella giornata di giovedì 22 gennaio. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell'autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l'occultamento del cadavere della moglie, l'uomo si sarebbe disfatto dell'arma del delitto in un campo e in un canale nei pressi della via Braccianese, poco lontano dalla sua abitazione.

