Federico Celebrin | il nuovo volto del salto in alto azzurro

Federico Celebrin si presenta come il nuovo volto del salto in alto azzurro. In questa puntata di Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera, approfondiamo la sua carriera, le sfide e le prospettive future del giovane atleta. Un’occasione per conoscere meglio uno dei protagonisti emergenti del salto in alto italiano, in un contesto informativo e rispettoso.

Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai suoi protagonisti. Ospite della puntata è Federico Celebrin, uno dei giovani talenti più interessanti del salto in alto italiano.? Il 2025 ha segnato per il 21enne veneziano l’anno della consacrazione nel panorama nazionale: il personale di 2,23 metri, centrato con il terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona, ha certificato la sua crescita, confermata dal sesto posto nella finale degli Europei Under 23 di Bergen. Risultati che gli hanno aperto le porte dell’arruolamento nel Gruppo Sportivo Carabinieri, trasformandolo in atleta professionista a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

