Nelle ultime ore si sono susseguite diverse versioni riguardo alla morte di Federica Torzullo, uccisa da Claudio Carlomagno, che ha ammesso il delitto. Tuttavia, alcune dichiarazioni, come quella del padre di Carlomagno davanti alla casa, e la presenza di una “persona non identificata,” hanno generato interrogativi sulla ricostruzione dei fatti. La vicenda rimane sotto esame delle autorità, con indagini in corso per chiarire tutti gli aspetti.

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di aver poi seppellito il suo corpo martoriato ed è per questo accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Ma le sue dichiarazioni, secondo il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori, non sono ancora complete e anzi alcune delle spiegazioni utilizzate sembrerebbero cucite appositamente per evitare aggravanti - come quella della premeditazione. Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa: «Ecco come e perché ho ucciso mia moglie». I punti oscuri e il corpo irriconoscibile I punti oscuri Nonostante ciò, dall'interrogatorio sono emersi nuovi dettagli e di conseguenza nuove piste per l'indagine, elementi che possano fungere da tessere mancanti del puzzle incompleto fornito dal killer. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - ?Federica Torzullo uccisa, il padre di Claudio Carlomagno davanti casa dopo il femminicidio e la «persona non identificata»: cosa non torna

Leggi anche: Il ruolo del padre di Carlomagno mentre Federica Torzullo veniva uccisa: cosa ci faceva in auto nella stessa strada e l’altra persona non identificata

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi; Federica Torzullo, il marito confessa: L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio; Trovata Federica Torzullo, fermato il marito: L’ha uccisa e sepolta nell’azienda.

Federica Torzullo uccisa, il padre di Claudio Carlomagno davanti casa dopo il femminicidio e la «persona non identificata»: cosa non tornaClaudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di aver poi seppellito il suo corpo martoriato ed è per questo accusato di femminicidio e occultamento ... leggo.it

Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa viaPer il momento non è indagato ma senz’altro il padre di Claudio Carlomagno dovrà chiarire il perché - per nove minuti - la mattina in cui sua nuora è stata ... ilgazzettino.it

IL MARITO DI FEDERICA TORZULLO CONFESSA IL FEMMINICIDIO Interrogatorio davanti al gip, convalidato il fermo. «Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio». Il procuratore: «Ancora zone d'ombra nella sua ricostruzione» https://www.calabriainchiest - facebook.com facebook

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio ift.tt/NrUgtk1 x.com