Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo proseguono senza ancora aver individuato l’arma del delitto. Le recenti dichiarazioni del marito della vittima hanno fornito nuovi elementi che potrebbero contribuire a chiarire il caso. La procura continua le verifiche, cercando di ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto. Restano in corso approfondimenti per individuare eventuali prove utili alle indagini.

L'omicidio di Federica Torzullo non ha ancora un'arma del delitto. Con le ultime dichiarazioni del marito della vittima sono emersi elementi utili al ritrovamento. Le ricerche proseguono Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è stata uccisa Federica Torzullo. La donna è stata colpita con 23 coltellate dal marito Claudio Carlomagno che, nell’interrogatorio di ieri davanti al gip di Civitavecchia, ha fornito una ricostruzione dei fatti. L’indagato ha riferito di aver utilizzato un coltello trovato in casa di cui si sarebbe in seguito sbarazzato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Federica Torzullo: proseguono le ricerche dell’arma del delitto

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, si cerca l’arma del delittoSono in corso le indagini a Anguillara per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa presumibilmente con un coltello.

Anguillara: in corso le ricerche in un canale dell'arma del delittoLe forze dell'ordine di Ostia stanno attualmente conducendo ricerche nel canale dell'arma del delitto, nell’ambito delle indagini sul caso di Anguillara.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, il padre della donna scomparsa: Devo trovare mia figlia a tutti i costi; Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato; Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, indagini vicine ad una svolta?; Proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara: ricerche in tutta la provincia di Roma.

Autopsia Federica Torzullo: ferite, ustioni e mutilazioni rivelano un delitto brutaleAutopsia su Federica Torzullo: coltellate, ustioni e mutilazioni nel quadro emerso dagli esami medico-legali. Ecco cosa è stato scoperto. notizie.it

Federica Torzullo, spunta un’ombra nell’auto del marito dal lato del passeggero: le telecamere di sorveglianza svelano dettagliLe indagini sul femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia rivelano dettagli inquietanti. Scopri il dramma e le domande senza risposta sul caso ... bigodino.it

Meno di mezz’ora dopo l’omicidio di Federica Torzullo, il padre di Claudio Carlomagno ha bussato alla porta dell’abitazione. Il figlio, però, non gli ha aperto, adducendo un guasto al citofono e al telefono. Un dettaglio che oggi assume un peso centrale nella ri - facebook.com facebook

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio ift.tt/NrUgtk1 x.com