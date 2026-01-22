Federica Torzullo legale del marito | Delitto con dolo d' impeto si sta svegliando da un incubo litigio nato per il figlio - VIDEO

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, con 23 coltellate. La tragica vicenda, avvenuta ad Anguillara Sabazia, è nata da un litigio legato al loro bambino. La confessione arriva dopo un approfondito interrogatorio, nel quale l'uomo ha descritto l'episodio come un gesto impulsivo. La vicenda solleva ancora molte domande sulle cause e le dinamiche di questa tragedia familiare.

Claudio Carlomagno ha ammesso nelle ultime ore l'omicidio della moglie, Federica Torzullo, uccisa secondo il pm con 23 coltellate Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, nel territorio della provincia di.

Federica Torzullo mutilata da morta. «23 colpi con coltelli diversi». L?ultimo litigio per il figlio, il sangue pulito con la candegginaNella tranquillità di un paese lacustre alle porte di Roma, si è consumato un grave episodio di violenza.

Federica Torzullo, la verità dall'autopsia: uccisa con 20 coltellate. Si cerca l'arma del delitto nell?azienda del marito Claudio CarlomagnoFederica Torzullo è stata trovata morta con 20 ferite da arma da taglio.

Federica Torzullo, l'orrore del femminicidio dall'autopsia: «Si è accanito sul corpo, voleva renderla irriconoscibile». Il movente e i messaggiVentitre coltellate, di cui 19 al collo e al volto. Sul corpo segni di ustioni e una gamba, la sinistra, completamente amputata. È il drammatico quadro che emerge dall'autopsia

Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno spiega la dinamica dell'omicidio e il problema del figlioIl legale di Claudio Carlomagno parla del movente del femminicidio di Federica Torzullo dopo l'interrogatorio: l'affidamento del figlio

Meno di mezz'ora dopo l'omicidio di Federica Torzullo, il padre di Claudio Carlomagno ha bussato alla porta dell'abitazione. Il figlio, però, non gli ha aperto, adducendo un guasto al citofono e al telefono. Un dettaglio che oggi assume un peso centrale nella ri

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio