Federica Torzullo il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio | Scusateci

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, mentre il padre di Claudio Carlomagno si trovava sotto casa del figlio. La vicenda ha sollevato dubbi sulle bugie indotte da Claudio e sulle circostanze che hanno preceduto il tragico evento. In questa analisi, si approfondiscono i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte, cercando di fare luce su una tragedia che ha colpito profondamente la comunità.

Per qualche tempo è stato sospettato di essere complice del figlio nel femminicidio di Federica Torzullo. In realtà il padre di Claudio Carlomagno aveva ripetuto ai carabinieri quanto gli aveva detto il 45enne, che lo avrebbe sfruttato per avere un alibi. Dalle indagini è inoltre emerso che la mattina del 9 gennaio l’uomo si era presentato sotto casa del figlio con il furgone mentre era in corso il delitto. Intanto i genitori di Carlomagno hanno espresso tutta la loro vergogna per quanto accaduto: “Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio”. Federica Torzullo, il padre di Claudio Carlomagno sotto casa del figlio Le bugie del figlio al padre I genitori di Claudio Carlomagno: "Scusateci" Federica Torzullo, il padre di Claudio Carlomagno sotto casa del figlio La mattina in cui Federica Torzullo è stata uccisa, il padre di Claudio Carlomagno si trovava in auto sotto casa della coppia, ad Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Claudio Carlomagno e i 10 giorni di silenzi e bugie sulla moglie Federica Torzullo: l’ultima cena, la valigia, il figlio di 10 anni portato dai nonniClaudio Carlomagno è stato al centro di un episodio che ha suscitato attenzione: dieci giorni di silenzi e discrepanze riguardo alla moglie Federica Torzullo, tra l'ultima cena, la valigia e il figlio di 10 anni affidato ai nonni.

Il messaggio Whatsapp alla madre di Federica Torzullo e le bugie sulla scomparsa, così Claudio Carlomagno ha tentato di depistare le indaginiClaudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è stato arrestato per il suo coinvolgimento nella scomparsa della donna.

Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa viaPer il momento non è indagato ma senz’altro il padre di Claudio Carlomagno dovrà chiarire il perché - per nove minuti - la mattina in cui sua nuora è stata ... ilmessaggero.it

L’ho fatto per lui Federica Torzullo, Carlomagno confessa e spiega perché l’ha fatto, poi svela dov’è l’arma del delittoScopri il tragico caso di Federica Torzullo, vittima di femminicidio. Claudio Carlomagno confessa l'omicidio, ma restano dubbi sulle sue dichiarazioni. bigodino.it

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio ift.tt/NrUgtk1 x.com

Claudio Carlomagno, 40 anni, marito di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio, ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di oggi davanti al gip di Civitavecchia, che ha convalidato il fermo. L’uomo ha ammesso di aver litigato con la moglie la sera dell’8 gen facebook