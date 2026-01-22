Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: “Lì vicino la mattina dell’omicidio” Un dettaglio temporale, apparentemente secondario, sta assumendo un ruolo importante nell’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo. Gli inquirenti stanno analizzando con attenzione la presenza di questa persona vicino alla scena nel momento in cui si è verificato il fatto, cercando di chiarire eventuali collegamenti o moventi.

È un dettaglio temporale, apparentemente marginale, a catalizzare ora l’attenzione degli inquirenti nell’inchiesta sull’omicidio di Federica Torzullo. Claudio Carlomagno, 44enne accusato di aver ucciso la moglie, è al centro delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, che stanno ricostruendo minuto per minuto quanto accaduto la mattina del delitto. Nell’ordinanza firmata dal gip Viviana Petrocelli emerge un elemento che apre nuovi interrogativi e che riguarda una presenza inattesa nei pressi dell’abitazione della coppia. Secondo quanto riportato, il padre di Claudio Carlomagno, che non risulta indagato, la mattina dell’omicidio si trovava in via Costantino, a poca distanza dalla villetta in cui vivevano i due coniugi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: "Fermo lì per 9 minuti"Claudio Carlomagno, 44 anni, è al centro delle indagini dei carabinieri di Ostia in relazione all’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie.

Federica Torzullo scomparsa vicino a Roma, marito indagato per omicidio. “È entrata in casa, non è più uscita”Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma.

