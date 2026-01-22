Federica Torzullo il retroscena sul suocero | Fermo lì per 9 minuti

Claudio Carlomagno, 44 anni, è al centro delle indagini dei carabinieri di Ostia in relazione all’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie. Di recente, sono emerse alcune dichiarazioni che rivelano dettagli sul rapporto tra Carlomagno e il suocero, incluso un episodio di nove minuti di silenzio. Questa vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine, che proseguono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Claudio Carlomagno, 44enne accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, è al centro delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia. L’ordinanza del gip Viviana Petrocelli evidenzia un elemento significativo: il padre di Claudio, non indagato, la mattina del delitto si trovava in via Costantino, vicino all’abitazione della coppia. Una telecamera, come riporta ilMessaggero, lo riprende alle 7:08 mentre transita e si ferma per nove minuti, fino alle 7:17. L’uomo varca il cancello della villetta, ma non è chiaro se entri in casa o resti in giardino. Successivamente risale sul suo Fiat Doblò e trascorre la giornata nei cantieri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Federica Torzullo, il marito confessa omicidio durante interrogatorio per convalida fermoClaudio Carlomagno ha confessato durante l'interrogatorio di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, il cui corpo è stato trovato domenica ad Anguillara Sabazia.

Federica Torzullo, la notizia è appena arrivata: “Proprio lì”Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa dall’area di Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro di recenti sviluppi nelle sue ricerche.

Federica Torzullo, la confessione di Claudio Carlomagno: il coltello gettato nel fiume e il pensiero di uccidersi. La Procura: «Ci sono zone d'ombra»Una confessione lunga e dettagliata, arrivata dopo giorni di silenzio. Claudio Carlomagno ha ammesso davanti al gip di Civitavecchia di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, al termine di ... leggo.it

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpiClaudio Agostino Carlomagno, accusato del femminicidio di sua moglie Federica Torzullo, ammette le proprie responsabilità durante l’interrogatorio di convalida del fermo davanti ... msn.com

Claudio Carlomagno, 40 anni, marito di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio, ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di oggi davanti al gip di Civitavecchia, che ha convalidato il fermo. L’uomo ha ammesso di aver litigato con la moglie la sera dell’8 gen facebook

Femminicidio di Anguillara, confessa il marito di Federica Torzullo x.com